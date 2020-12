Sollte der FISG-Entwurf in Kraft treten, darf die BaFin nicht nur die Institute selbst kontrollieren, sondern auch alle Dienstleister dieser Institute sowie deren Dienstleister. Dabei ist es egal, ob das Unternehmen im In- oder Ausland sitzt und ob es sich um ein von der BaFin beaufsichtigtes oder nicht beaufsichtigtes Unternehmen handelt. So sollen Risiken aus der Auslagerung besser identifiziert und kontrolliert werden können.



In der Theorie gibt es daran nichts zu meckern. Eine starke Finanzaufsicht ist sowohl aus Branchen- als auch aus Kundensicht begrüßenswert. In der Praxis sehe ich jedoch erhebliche Probleme auf die deutschen Finanzdienstleister zukommen. Künftig sollen sie