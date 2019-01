Scheidung des Amazon-Chefs „Bezos braucht jetzt besonderes Verhandlungsgeschick“

Was regelt die?

Die Vermögensauseinandersetzung, und mit ihr wird das Unternehmen aus der Scheidung herausgehalten. Im Falle Bezos reden wir ja insgesamt über ein Riesenvermögen, so dass durchaus Verhandlungsspielraum besteht. Vielleicht gibt es andere Vermögensgegenstände wie zum Beispiel eine Ferienvilla, an der die Ehefrau besonderes hängt, und die man ihr im Gegenzug anbieten kann.



Das Problem haben nicht nur erfolgreiche Start-up-Gründer. Wie können sich Familienunternehmen schützen?

Die erste Weichenstellung treffen die Unternehmenslenker in ihrem Gesellschaftsvertrag. Verheiratete Gesellschafter müssen dafür sorgen, dass ihre Gesellschaftsbeteiligung im Falle einer Scheidung keinem Zugewinn- oder sonstigen Wertausgleich unterliegt - nämlich durch den Abschluss eines entsprechenden Ehevertrags. Das erleichtert es auch dem Ehepartner, einen Ehevertrag zu fordern. Denn andernfalls muss er befürchten, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.