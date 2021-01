Soli und Krankenversicherung So viel mehr Nettogehalt bringt 2021 wirklich

Der Soli wurde bislang als 5,5-prozentiger Zuschlag zur Einkommensteuer erhoben. Bei Alleinstehenden entfällt er nun bis maximal knapp 74.000 Euro Brutto-Jahreseinkommen komplett. Darüber hinaus wird er schrittweise wieder erhoben. Erst ab 109.451 Euro brutto fällt er weiter in voller Höhe an. Bei Ehepartnern mit gemeinsamer Steuererklärung gelten doppelt so hohe Beträge.