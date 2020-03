Einen weiteren Schwerpunkt legt die Finanzaufsicht in diesem Jahr auf die Rahmensetzung für nachhaltige Investitionen. Seit dies klar ist, setzen die großen Unternehmensberatungen fleißig Nachhaltigkeitsstrategien für ihre Auftraggeber auf. Mit der Ankündigung der BaFin sind die Anbieter von Geldanlagen in Zukunft stärker in der Pflicht, ökologisch wertvolle Investitionsmöglichkeiten in ihr Portfolio aufzunehmen. Grüner Etikettenschwindel soll so erschwert werden.



Für Anleger, die Interesse an ökologischen und nachhaltigen Investments haben, mag das gut klingen. In der Praxis bleibt nur ein kleines Problem: Noch weiß niemand genau, welche Kriterien Aufsichtsbehörden wie die BaFin oder auf europäischer Ebene die European Securities and Markets Authority (ESMA) für nachhaltige Anlagen vorgeben werden. Die sollen spätestens bis zum nächsten Jahr definiert werden. Sobald die Regularien klar sind, werden die Unternehmensberater ihre Strategien zwangsweise nachbessern müssen, da sie die Details der Regelungen bislang nicht kannten. Und für die Anpassungen kassieren sie selbstverständlich erneut ein Honorar. Diese Mehrkosten werden am Ende gerne an die Anleger weitergegeben. Die neue Transparenz in der Nachhaltigkeitsstrategie könnte somit unnötig teuer werden. Daran ändern leider auch noch so begrüßenswerte Maßnahmen der Aufsichtsbehörden nichts.