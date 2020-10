Bei Insolvenzen durch die Coronakrise Was passiert mit Betriebsrenten bei einer Pleitewelle?

Traditionell investieren Arbeitgeber die eingesammelten Beiträge aus der bAV in die eigenen Betriebsmittel, insbesondere falls die eigene Produktion noch gute Gewinnrenditen liefert. Alternativ können Unternehmen sogenannte Contractual Trust Arrangements (CTA) gründen. Das sind Treuhandkonstruktionen, für die das Unternehmen einen Teil des Finanzvermögens in eine neue Gesellschaft auslagert. Diese kann ähnlich wie ein Pensionsfonds frei investieren. „Das ändert aber nichts an der Haftung des Arbeitgebers“, betont Georg Thurnes, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba), einem Verband der Anbieter betrieblicher Altersversorgung. Im Insolvenzfall des Arbeitgebers sichere ein CTA vorrangig die Pensionsansprüche der Mitarbeiter ab. Im Gegensatz zu einer klassischen Direktzusage sind Pensionsverpflichtungen über einen CTA nur eingeschränkt durch eine Insolvenz des Trägerunternehmens betroffen. Gerät ein CTA in finanzielle Schwierigkeiten und das Trägerunternehmen existiert nicht mehr, gleicht der PSV die Kürzungen der Angestellten aus.