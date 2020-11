Staatliche Förderung ElterngeldPlus: Wie Eltern in Teilzeit profitieren

von Laura Drott 19. November 2020

Wenn das Kind da ist, beantragen vielen Eltern sofort Elterngeld oder ElterngeldPlus, 2019 waren es 1,9 Millionen Anträge in Deutschland. Bild: imago images Bild:

Das Elterngeld kommt gut an: 2019 nahmen es schon 1,9 Millionen Mütter und Väter in Anspruch. Wer in der Elternzeit weiter in Teilzeit arbeitet, kann das ElterngeldPlus beantragen - und so noch mehr Geld bekommen.