Steuerflüchtige Rentner? Immer mehr deutsche Renten werden ins Ausland überwiesen

Rund 13 Prozent der Auslandsrenten werden an Deutsche ausgezahlt, die im Ausland wohnen. Ihr Anteil stieg binnen zwanzig Jahren um knapp zwei Prozentpunkte. Zieht es sie in den sonnigen Süden? Mitnichten: Die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass die Menschen sich vor allem in zwei Nachbarländer verstreuen: Die meisten der Betroffenen beziehen ihre Rente in Österreich (über 26.000), gefolgt von der Schweiz (etwas weniger als 26.000). Auf Rang drei landen die USA mit rund 22.000 Rentnern.