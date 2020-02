Versicherungsvergleich Das unterschätzte Krankentagegeld

Die Versicherung sollte auf ihr ordentliches Kündigungsrecht verzichten; eine Voraussetzung für das Top-Rating bei M&M. Grundsätzlich dürfen Krankentagegeld-Versicherer nämlich den Vertrag in den ersten drei Jahren ohne Angabe von Gründen kündigen. Diverse Anbieter verzichten jedoch auf dieses ordentliche Kündigungsrecht und Verbraucher müssen nicht befürchten, ihren Vertrag zu verlieren, falls sie in den ersten Jahren länger krank werden und Leistungen der Versicherung in Anspruch nehmen.