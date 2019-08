Versicherungsvergleich Der beste Schutz bei Berufsunfähigkeit

Doch wie hoch sollte die versicherte Rente eigentlich sein? Die BU sollte so gewählt sein, dass der Lebensstandard aufrecht erhalten werden kann. „Die versicherbare Rente darf aber das Einkommen grundsätzlich nicht übersteigen“, sagt Paulsen vom Bund der Versicherten. „Welche Absicherungshöhe genau möglich ist, hängt vom Anbieter ab.“ Für Auszubildende, Schüler und Studenten gelten häufig pauschale Beträge als versicherbar. Viele Unternehmen bieten einen Schutz bis zur Höhe von 1000 Euro an, einige Gesellschaften bieten aber auch eine pauschale Absicherungshöhe von 1250 Euro oder 1500 Euro an. „Den größten Fehler, den man an dieser Stelle machen kann, ist eine zu geringe Monatsrente abzusichern“, warnt Versicherungsmakler Kukovic. Er rät mindestens 70 Prozent des Bruttoeinkommens zu versichern. Schließlich müsse man seine Fixkosten wie Miete, Lebensmittel, Finanzierung, Rentenplanung und ähnliches weiter bezahlen. Hinzu kommen mögliche Behandlungs- und Genesungskosten. „Und zu guter Letzt natürlich noch die Sozialabgaben“, sagt der Experte. „Auch die BU-Rente selbst wird besteuert.“