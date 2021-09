Fintechs: Konkurrenz im Bankenrevier - Software ist der Schlüssel

In den Bereich „embedded finance“ haben Investoren in diesem Jahr bis jetzt laut Daten von PitchBook schon 4,25 Milliarden Dollar gesteckt, das Dreifache im Vergleich zum Betrag im gesamten vergangenen Jahr. Alleine der schwedische Bezahldienst Klarna sammelte 1,9 Milliarden Dollar ein. In die Berliner Solarisbank steckten Investoren 190 Millionen Euro. Die Firma bietet eine Plattform an, an die sich andere Unternehmen anbinden können, um selbst Anbieter von Finanzdienstleistungen zu werden.