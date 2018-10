China Die Angst vor der Robo-Armee

Algorithmen könnten also ein Baustein der digitalen Diktatur sein, die in China entsteht – genauso wie Polizeiroboter, die derzeit in die Erprobung gehen. Die hohe Bedeutung von selbstlernender und -handelnder Software für die chinesische Führung zeigt sich in deren Personalpolitik. Anfang Mai ließ sich Präsident Xi Jinping mit General Li Deyi abbilden, einem IT-Experten, der plötzlich eine zentrale Rolle in den Rüstungsanstrengungen der Volksbefreiungsarmee spielt. Li ist Informatiker, und wenn er gerade keine Uniform trägt, tritt er als Präsident des Chinesischen Verbands Künstliche Intelligenz auf. Er hält dann Vorträge über KI-Anwendungen in allen Lebensbereichen von Autos bis zur Schulausbildung. Das Treffen fand an der Akademie für Militärwissenschaften statt, wo Präsident Xi sich über die Fortschritte in der Umsetzung des KI-Programms für die Streitkräfte informierte. Das Ziel der Strategen: Den Amerikanern an den entscheidenden Stellen immer überlegen zu sein.