Gehälter: Lagarde lehnt Gehaltsindexierung bei EZB-Mitarbeitern ab

Entsprechende Zurückhaltung herrscht auch anderswo: So hat der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erklärt, dass er in diesem Jahr keine Gehaltserhöhung annehmen wird. Die meisten seiner Mitarbeiter erhalten lediglich eine Anhebung von 1,5 Prozent. In Brasilien streiken die Angestellten der Zentralbank wegen ihrer Gehälter.