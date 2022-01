Geldpolitik: Londoner Notenbankchef betont Inflationsgefahr

Kurze Zeit vor der anstehenden Zinssitzung in Großbritannien hat Notenbankchef Andrew Bailey auf erhöhte Inflationsgefahren verwiesen. Vor einem Parlamentsausschuss sagte er am Mittwoch, an den Finanzmärkten rechne man anders als noch vor einigen Monaten damit, dass die Energiepreise länger hoch blieben. Es steige das Risiko, dass sich der Preisaufwärtsdruck verfestige. Auch die verstärkten Spannungen zwischen Russland und der Ukraine seien in diesem Zusammenhang ein Grund zu „sehr großer Sorge“.