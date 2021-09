Geldpolitik: OECD rät EZB mit lockerer Geldpolitik weiterzumachen

Die Industriestaaten-Organisation OECD rät der Europäischen Zentralbank (EZB) ungeachtet kräftig steigender Preise zum Festhalten an ihren Konjunkturhilfen. Die Risiken für den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Coronakrise seien groß, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht.