Hackerangriff auf Colonial Pipeline: Hacker-Statement nach Angriff auf US-Pipeline – American Airlines spürt erste Auswirkungen

Nach ihrem Angriff auf eine der wichtigsten Kraftstoff-Leitungssysteme in den USA, hat sich die als „DarkSide“ bezeichnete Hacker-Gruppe auf ihrer Website zu Wort gemeldet. „Unser Ziel ist, Geld zu machen und nicht Probleme für die Gesellschaft“, teilten die Mitglieder am Montag (Ortszeit) in einem Statement mit.