Hauptversammlung VW navigiert auf Sicht – und warnt: Autopreise könnten noch steigen

Im Fall ukrainischer Zulieferer geht es in erster Linie um fehlende Kabelbäume. „Wir gehen davon aus, dass sich die Versorgungssituation auch bei einem länger anhaltenden Krieg normalisieren wird“, sagte Konzernchef Herbert Diess. Doch die bisher gegen Russland verhängten wirtschaftlichen Strafmaßnahmen zeigten noch nicht die geplante Wirkung: „Die Hoffnung, den Krieg mit harten Sanktionen schnell zu beenden, hat sich nicht erfüllt.“ Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sieht eine Zeitenwende nach einer langen Zeit der Annäherung.



Lesen Sie auch: So kämpft die ukrainische Belegschaft von Leoni um jeden Kabelbaum



Diess warnte unabhängig davon vor einer dauerhaften Abschottung der Russischen Föderation oder anderer Länder: „Der frühzeitige Abgesang auf das Modell „Wandel durch Handel“ greift zu kurz. Blockbildung kann nicht unsere Antwort sein.“ Zu den Kabelbäumen, derentwegen mehrere VW-Werke nach Corona gleich in den nächsten Leerlauf fielen, meinte er: „Die Produktionsausfälle in Europa konnten wir weitgehend ausgleichen.“ Volkswagen erweiterte dafür unter anderem die Fertigung in Südamerika und China – das ist aber keine Langfrist-Lösung.