Die HypoVereinsbank (HVB) schließt Firmenkunden- und Investmentbank-Geschäfte in einer neuen Einheit zusammen. Chef dieser neuen Sparte „Corporates“ soll ab dem 1. November Jan Kupfer werden, der zuletzt das Investmentbank-Geschäft in Deutschland geleitet hatte, wie die Tochter der italienischen Großbank Unicredit am Freitag mitteilte.