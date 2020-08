Internetkonzern: Coronakrise bringt United Internet neue Kunden und Kosten

Der Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet hat in der Corona-Krise zahlreiche neue Kunden gewonnen. Allerdings spürte das Unternehmen auch Gegenwind in Form von Ausgaben im Zuge der Pandemie sowie für den Start des 5G-Netzaufbaus. Während der Umsatz im ersten Halbjahr um vier Prozent auf knapp 2,66 Milliarden Euro kletterte, fiel das Betriebsergebnis (Ebitda) um 1,5 Prozent auf 620,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Montabaur am Donnerstag mitteilte.