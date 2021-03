Konjunktur: Deutsche Exporte steigen im Januar den neunten Monat in Folge – Importe brechen ein

2020 waren die deutschen Exporte wegen der Coronakrise um 9,3 Prozent auf 1205 Milliarden Euro eingebrochen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich das Auslandsgeschäft in diesem Jahr belebt. Das Barometer für die Exporterwartungen der Industrie kletterte im Februar auf den höchsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren, wie das Ifo-Institut in seiner monatlichen Umfrage unter 2300 Betrieben herausfand. „Die gut laufende Konjunktur in China und die anziehende Produktion in den USA helfen den deutschen Exporteuren“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest dazu.