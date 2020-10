Konjunktur: Italienische und französische Industrie steigern ihre Produktion

Die Industrie in Italien und Frankreich holt nach dem Einbruch aufgrund der Coronakrise spürbar auf. Die italienischen Betriebe produzierten im August 7,7 Prozent mehr als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Dies war der vierte Anstieg in Folge – und er fiel deutlich stärker aus als von Ökonomen mit 1,3 Prozent erwartet. Die Produktion lag zudem mit 0,3 Prozent nur noch minimal unter dem Niveau vom August 2019.