Konjunktur: Produktion der US-Industrie steigt überraschend deutlich

Die Industriefirmen in den USA haben im Oktober wieder mehr produziert. Die Betriebe stellten 1,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von gut einem halben Prozent im September.