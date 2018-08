Billig kann nicht gut sein An der Krise des Olivenöls sind die Europäer selbst schuld

Das Problem für die Olivenbauern in Europa ist nicht etwa der Handelskrieg oder das sich in Süditalien immer stärker ausbreitende Bakterium Xylella fastidiosa, das die Bäume zerstört. Das Problem sind die Kunden. In Spanien steigen zwar die Exporte – der jedoch auch weiterhin wichtige Heimmarkt schrumpft. Die spanischen Haushalte konsumieren nur noch so viel wie vor fünf Jahren.



In Deutschland steht Olivenöl für Urlaubsgefühl, authentische Produkte, gute Küche und gesunde Ernährung. Die Regale in den Supermärkten bieten eine kaum zu überschauende Vielfalt. Und was sich in den Flaschen befindet, kann kaum ein Konsument kontrollieren. Auf einer Liste der zehn betrugsanfälligsten Lebensmittel steht es auf Platz 1. Es wird gestreckt, verdünnt, gepanscht oder umdeklariert. Oder gleich ein ganz anderes Öl in Kanister gefüllt, wie Mitte Juni diesen Jahres, als das Landeslabor Berlin-Brandenburg Sonnenblumenöl in Gebinden fand, die es als Natives Olivenöl auswiesen.