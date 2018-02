Sie halten, so heißt es, eigene Anteile an Breitling in Höhe von fünf Prozent. Warum?

Weil sich mir die Gelegenheit bot und weil ich Lust dazu hatte.

Nervenkitzel?

Nein, so denke ich nicht. Aber wenn wir Erfolg haben, dann möchte ich daran partizipieren. Unternehmer zu sein, hat mich schon immer interessiert.

In der Regel veräußern Investoren wie CVC ihre Marken nach einigen Jahren. Wer würde, eine Wertsteigerung vorausgesetzt, denn Breitling dann kaufen?

Das CVC-Team, mit dem wir heute zusammenarbeiten, ist unglaublich smart, schnell und erfahren. Ich bin überzeugt, dass es zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Käufer findet, damit sich die Marke noch einmal weiterentwickeln kann. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe als CEO von Breitling. Es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren.