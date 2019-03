E-Commerce für Luxusuhren „Wir können zeigen, wie die Uhr auf dem Mond war“

Eine Uhr im Internet zu bestellen, ist nicht zuletzt wegen der Werte ein etwas anspruchsvollerer Vorgang für beide Seiten als etwa der Kauf einer Jeans. Was sind die wichtigsten Hürden, die der E-Commerce überwinden muss, um hochwertige Produkte in Preisregionen von mehreren tausend Euro erfolgreich an den Kunden zu bringen?

Bei einem Produkt wie einer Uhr spielt das Vertrauen noch einmal eine ganz andere Rolle als bei günstigeren Gütern, was wir natürlich mit unserem Service genau adressieren. Ansonsten gelten die gleichen Regeln, die sowohl Händler und Kunden in der Vergangenheit über die Regeln des Shoppings im Internet über die vergangenen Jahre gelernt haben. Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Rücksenderaten im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen. Das hat mit den Rücksenderaten im Fashion-Bereich nichts zu tun.



Wer braucht hier eigentlich mehr Vertrauen – der Kunde in den Händler, dass die Ware korrekt ist oder der Händler in den Kunden, dass er die Uhr nicht nur für zwei Tage trägt und dann wieder zurückschickt?

Wir sind als Vermittler zwischen Händler und Kunde tätig. Wir bieten deswegen einen kostenlosen Treuhandservice an: der Kaufbetrag des Kunden wird erst dann an den Händler von uns überwiesen, wenn der Kunde die Uhr in einwandfreiem Zustand erhalten hat. Bei Problemen vermittelt unser Customer Service in 15 Sprachen die seltene Rückabwicklung – der Händler erhält seine Uhr zurück, der Kunde sein Geld.