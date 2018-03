Hotellerie: Horst Rahe und sein käufliches Paradies

Horst Rahe wurde 1939 in Hannover geboren und studierte Betriebswirtschaft in Köln. Er begann nach einer Tätigkeit in einer Immobilien Holding, selber welche zu kaufen und zu verkaufen und gründete ein Unternehmen, das in Texas nach Gas und Öl bohrte. 1993 kaufte gemeinsam mit dem damaligen Partner das DDR-Kombinat Deutsche Seerederei in Rostock. Dort entwickelt er die Idee der Aida-Clubschiffe. Heute betreibt die DSR mehrere Hotels.