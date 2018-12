 Temial: Vorwerk will nach Ärger mit Teekocher das Weihnachtsgeschäft retten

Nach Problemen mit dem Hightech-Teekocher „Temial“ und mehrwöchigem Lieferstopp will das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk nun das Weihnachtsgeschäft mit dem Produkt retten. Nachdem bereits Ende September „Auffälligkeiten an der Software vereinzelter Geräte“ festgestellt worden seien, habe der Versand des Teekochers unterbrochen werden müssen, erklärte Vorwerk am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) berichtet, die 600 Euro teure Maschine habe sich laut Kundenklagen immer wieder „aufgehängt“.