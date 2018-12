Platz 3: „Corny Milch“ von Schwartau

Den dritten Platz gibt es für den Schwartauer Corny-Riegel Milch. Rund 15 Prozent der befragten Verbraucher hielten diesen Riegel für die schlimmste Werbelüge 2018. Der Grund: Schwartau verspricht eine gesunde Zwischenmahlzeit „mit dem Plus an Calcium“ und „mit wertvollem Getreide“. Tatsächlich bestehe der Riegel aber zur Hälfte aus Zucker und Fett, „das ist mehr als in Schoko-Sahne-Torte“, so die Kritik der Verbraucherschützer von Foodwatch.. „Corny Milch“ sei also in Wahrheit „Corny Zucker“ und alles andere als eine gesunde Zwischenmahlzeit. Der Riegel enthält mit 29,2 Prozent Zucker und 19,1 Prozent Fett mehr Zucker- und Fettanteile als beispielsweise die Festtagstorte Schokolade-Sahne von Coppenrath und Wiese (Zucker: 19,1 Prozent; Fett: 18,8 Prozent).

Bild: PR