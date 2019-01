Und deshalb sind die Ausnahmen vom Leinenzwang so, als würde man einigen Autofahrern das Parken vor Ausfahrten erlauben. Aber wer genau das darf, weiß nur das Ordnungsamt. Der einzelne Bürger weiß so nicht mehr, wer seiner Mitbürger sich auf seine Kosten nicht an die Regeln hält. Wer künftig auf einer unbelebten von einem fremden freilaufenden Hund im Schritt beschnüffelt wird, dem bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass Berlin das in diesem Fall ausnahmsweise so will. Oder er muss die Polizei rufen und blamiert sich Zweifel: „Die Halterin hält den Hund nachweislich schon seit Dezember 2015 und Sie lassen uns hier anrücken. Haben Sie keine anderen Sorgen?“

Letztendlich bleibt dem gedemütigten Passanten am Ende nur noch zu sagen: „Aber zumindest versaut Ihr Hund Ihnen seit Jahren den persönlichen CO2-Fußabdruck. Ha!“