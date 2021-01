Medienkonzern: Bertelsmann lotet Verkauf von französischem TV-Sender M6 aus

Die Aktien von M6 stiegen in Paris um zwölf Prozent und sorgten für den größten Kurssprung seit einem knappen Jahr. Die Papiere von RTL gewannen an der deutschen Börse bis zu 2,5 Prozent und waren mit 47,24 Euro so teuer wie zuletzt vor knapp eineinhalb Jahren. Die Genussscheine von Bertelsmann stagnierten dagegen bei 335,02 Euro.