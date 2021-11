Nach Twitter-Umfrage Elon Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar

Am Donnerstag führte Bloomberg Musk auf dem ersten Platz in seiner Milliardärs-Rangliste mit 299 Milliarden Dollar – vor Amazon-Gründer Jeff Bezos mit 201 Milliarden Dollar.



Der Tesla-Chef spielte bei der Twitter-Abstimmung auf die aktuelle US-Debatte um Steuervermeidung von Superreichen und Pläne für Abgaben auf unrealisierte Kursgewinne an. Was Musk mit der Abstimmung letztlich bezwecken wollte und inwieweit er ohnehin vorhatte, Aktien zu verkaufen, darüber kann bislang nur spekuliert werden.