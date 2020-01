Neuer Co-Divisionsleiter Iqbal Khan baut Vermögensverwaltung der UBS um

Khan, der am 1. Oktober bei der UBS begann, führt zudem weitere Änderungen ein, die er bereits in vergleichbarer Position bei Credit Suisse angestoßen hatte. Dazu gehört eine verstärkte Kreditvergabe an die reichen Kunden, mit denen sich gutes Geld verdienen lässt. Zudem soll die Zusammenarbeit mit dem Investmentbanking vertieft werden.