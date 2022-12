Podcast – BörsenWoche Börsen-Horrorjahr 2022: Der große Jahresrückblick

2022 war ein wildes Jahr an den Börsen: Die Mega-Inflation rollte auf die Märkte zu, Kryptowährungen stürzten in eine herbe Vertrauenskrise, die Notenbanken verabschiedeten sich von der Nullzinspolitik – und erschütterten damit die Kapitalmärkte. In dieser Episode sprechen Georg und Philipp über die größten Ereignisse des Börsen-Horrorjahres 2022 – und erzählen auch, was in ihren Depots dieses Jahr gut und schlecht lief.