Podcast – BörsenWoche Tesla-Aktie: Comeback oder Absturz?

Tesla hat glänzende Geschäftszahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg vergangenes Jahr um 50 Prozent, den Nettogewinn konnten die Kalifornier mehr als verdoppeln. Trotzdem steckt die Aktie des E-Autopioniers in der schwersten Baisse seit dem Börsengang. Das macht vielen Privatanlegerinnen und -anlegern zu schaffen: Denn bei ihnen zählt Tesla zu den beliebtesten Werten überhaupt. In dieser Episode spricht Georg mit Martin Seiwert, Auto-Redakteur der WirtschaftsWoche, über die Herausforderungen von Tesla – und wie es eines Tages weitergehen könnte, wenn Tesla-Übervater Elon Musk abtritt.

Das Interview von Martin zu den Rechtsrisiken bei Tesla findet ihr hier.

Hintergründe zum Problem beim autonomen Fahren lest ihr hier.

Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.



