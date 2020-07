Podcast – Chefgespräch IfW-Präsident Felbermayr: „Der Export ist die Achillesferse des kommenden Aufschwungs“

Doomsday war gestern: Viele konjunkturelle Frühindikatoren zeigen wieder nach oben, alle Prognosen sagen nach dem wirtschaftlichen Absturz im Frühjahr ein spürbares Wachstum in der zweiten Jahreshälfte voraus. Doch Vorsicht: lm Podcast mit der WirtschaftsWoche warnt Gabriel Felbermayr, einer der führenden deutschen Handelsökonomen, vor allzu großem Optimismus. Er glaubt: Vor allem der Außenhandel, normalerweise ein Wachstumstreiber in Deutschland, könnte in der Post-Corona-Ära zur Aufschwungbremse werden. Der Ökonom fordert zudem betriebswirtschaftliche Lehren aus der Coronakrise: Die deutschen Unternehmen, gerade im Mittelstand, müssten eine stärkere Resilienz gegen Probleme bei ihren globalen Lieferketten entwickeln – und notfalls wichtige Vorprodukte zu Hause lagern.