Podcast – Chefgespräch „Kein rationales Unternehmen würde so handeln wie die Bahn“

Das Unternehmen will nun zunächst das eigene Überleben sichern - und greift dazu auf Geld aus einer Finanzierungsrunde von 2019 zu. FlixMobility helfen dabei auch die vielen Buspartner. Mittelständische Betriebe finanzieren und reparieren die Busse, stellen Fahrer und Wartungspersonal – und übernehmen damit das Hauptrisiko des Fernbus-Deals. So ist FlixBus groß geworden, so sollte das Geschäftsmodell auch in Amerika ausgerollt werden. Coronabedingt geht dort derzeit wenig. „Die weltweite Expansion ist damit aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben“, sagt Schwämmlein. „Wir glauben an die Märkte in Europa, der Türkei und den USA.“