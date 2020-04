Karriereleiter Homeoffice: Was wir nach Ende der Kontaktsperre beibehalten sollten

Und auch wenn das lustig klingt, es ist ja was dran. Es gibt Jobs, da stellen sich die Leute morgens in den Stau, nur um im Büro an der Morgenkonferenz teilzunehmen. Dabei könnten sie auch von zuhause aus über Skype oder Facetime oder Slack oder Zoom mitreden, währenddessen die Rushhour verstreichen lassen und erst danach ins Büro aufbrechen. Vielleicht bleibt so sogar noch Zeit für einen Kaffee mit dem Schatz daheim, oder um den Kindern das Schulbrot zu schmieren. Wenn dann der Arbeitstag erst um 10 Uhr mit einer Konfi vom heimischen Sofa aus beginnt, dann kann er ja dafür auch später enden. Vielleicht im Büro. Vielleicht ja wieder im Homeoffice um 20 Uhr. Nach der langen Abendpause. Nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben. Oder nach einem frühen Candlelightdinner. Hauptsache, die Arbeit wird fertig. Egal wann. Corona beweist gerade vielen, dass das geht. Wenn Arbeitgeber und Mitarbeiter an einem Strang ziehen.