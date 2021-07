Podcast – Money Mates Helfen Steuer-Apps dabei, Geld vom Finanzamt zurück zu bekommen?

Steuern sind für die meisten ein leidiges Thema. Doch wer sich überwindet und eine Steuererklärung abgibt, der wird kräftig belohnt. In 88 Prozent aller Fälle zahlt das Finanzamt nämlich Geld zurück, im Schnitt erstattet der Staat sogar 1027 Euro.

Ob ihr mit Steuer-Apps und Softwareprogrammen schnell und unkompliziert eure Steuererklärung abgeben könnt, besprechen die Money Mates mit Niklas Hoyer. Er leitet das Geldressort der WirtschaftsWoche und testet seit Jahren die verschiedenen Steuerprogramme für Smartphone, Notebook und PC. Im Podcast erklärt er, was die elektronischen Steuerhelfer taugen, wie viel sie kosten und worauf ihr bei der Auswahl achten solltet. Zum Schluss verrät Niklas euch noch seinen Top-Favoriten in Sachen Steuersoftware und gibt drei clevere Corona-Steuerspartipps, mit denen ihr euch für das Pandemiejahr Geld vom Finanzamt zurückholen könnt.