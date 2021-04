Wiso, Taxman, Steuerbot Die beste Steuersoftware 2021 für PC und Notebook

Insgesamt unterstützt das Programm sehr gut; bietet viele Infos und Ratschläge an, aber zwingt sie nicht auf. Videos stehen ergänzend bereit. Die Darstellung ist meist übersichtlich, die Orientierung gut – manchmal schränkt der umfassende Ansatz in dieser Hinsicht etwas ein. Im speziellen Modus zum „Optimieren“ zeigt Wiso an, in welchen Bereichen weitere Einträge die Steuer noch drücken – und wo nicht. Das hilft, keinen Euro zu verschenken. Ein zusätzlicher Coronasteuercheck bildet die Besonderheiten in der Pandemie ab – etwa mit mehr Homeoffice. Selbst bei der Übernahme von Daten aus Rechnungen und Dokumenten hilft Wiso, über die Foto-App Steuer-Scan.