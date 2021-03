Podcast – Money Mates Kann ich mehr verdienen, wenn ich offen über mein Gehalt spreche?

Darüber zu sprechen, was man verdient, ist für viele ein Tabu. Entweder man schämt sich dafür oder man befürchtet, von anderen beneidet zu werden. Dabei kann es sinnvoll sein, dieses Tabu zu brechen und etwas mehr Gehaltstransparenz zu wagen.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts erklärt Henrike von Platen vom Fair Pay Innovation Lab, wie mehr Offenheit in Sachen Verdienst aussehen und wie sie sich konkret auswirken kann. Gehaltstransparenz bedeutet nämlich nicht nur, dass ihr mit Freund*innen, Kolleg*innen und Familie darüber sprecht, was ihr verdient. Es heißt auch, dass euer Arbeitgeber verständlich erklären kann, warum euer Gehalt so hoch ist, wie es ist.