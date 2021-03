Ländervergleich zum Gender Pay Gap Deshalb klappt Fair Pay in anderen Ländern besser als in Deutschland

In Deutschland ist es – beispielsweise im Vergleich zu den USA – immer noch ein Tabu über Geld und Gehälter zu sprechen. Es bröckelt stetig, aber bisher zu langsam. Dass der Auskunftsanspruch bisher so wenig genutzt wurde, hat aber noch weitere Ursachen. So enthält er kein Recht auf eine Angleichung der Gehälter, wenn Unterschiede sichtbar werden. Beschäftigte können die Informationen lediglich nutzen, um faire Bezahlung einzufordern und sogar vor Gericht zu gehen. Hinzukommt, dass der Nachweis von Diskriminierung nach dem Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz aufwändig ist. Und so wird in Deutschland nur selten geklagt. Anders als in den USA, wo das Rechtssystem völlig anders aufgebaut ist und Sammelklagen möglich sind, von denen einige in den vergangenen Jahren im Bereich Fair Pay Erfolg gezeigt haben.