70. Jahrestag der Staatsgründung: Israel warnt Palästinenser mit Flugblättern vor Ausschreitungen

In der neuen Woche wird aber nicht nur die umstrittene Botschaft eröffnet, Israel begeht auch den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung und die Palästinenser erinnern an die darauf folgenden Vertreibungen aus dem heutigen Staatsgebiet. Vor allem an der Grenze zum Gazastreifen ist die Lage zum Zerreißen angespannt: Die dort regierende radikalislamische Hamas hat dazu aufgerufen, die israelische Blockade zu durchbrechen, um ein Recht auf Rückkehr in damals verlorene Häuser durchzusetzen.