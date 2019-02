Abrüstung in Korea Trump: Zweites Treffen mit Kim in Hanoi

09. Februar 2019 , aktualisiert 09. Februar 2019, 02:37 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

US-Präsident Donald Trump will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 27. Februar im neutralen Vietnam treffen. Nukleare Abrüstung in Korea ist das Thema.