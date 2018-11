Afghanistan Kabul treibt Vorbereitungen für Friedensverhandlungen voran

„Eine Vereinbarung zwischen allen politischen Akteuren in Afghanistan, besonders zwischen der Regierung und den Taliban, ist der einzige realistische Weg, um die Gewalt zu beenden, dem Terrorismus von Al-Kaida und dem Islamischen Staat zu begegnen und die Menschenrechte der afghanischen Bürger, vor allem der Frauen und Kinder, zu schützen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch bei einer internationalen Afghanistan-Konferenz in Genf.