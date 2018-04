Amerika-Gipfel: Lateinamerika ist derzeit ohne politische Führung

„Die Vorgaben haben wir nicht erfüllt“, erklärte Vizcarra, der selbst erst vor drei Wochen zu seinem Amt gekommen ist, weil sein Vorgänger wegen Korruptionsverwicklungen zurückgetreten ist. Heute werden viele der Staatsoberhäupter und führende Politiker in fast allen Ländern mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Der brasilianische Konzern Odebrecht hat in Lateinamerika systematisch Politiker bestochen. Der Bau- und Chemiekonzern ist deswegen in den USA mit einer Strafe in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar zur höchsten Strafzahlung verurteilt worden, die jemals ein Konzern weltweit zahlen musste.