Amtsenthebungsverfahren: Trump erwägt schriftliche Aussage zu Impeachment-Ermittlungen

Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Charles Schumer, sagte dazu am Sonntag: „Wenn Donald Trump nicht damit einverstanden ist, was er hört, nicht mag, was er hört, sollte er nicht twittern. Er sollte vor den Ausschuss kommen und unter Eid aussagen.“ Außerdem solle Trump damit aufhören, seinen Mitarbeitern aus dem Weißen Haus ein Erscheinen vor dem Ausschuss zu untersagen. Dadurch dränge sich die Frage auf: „Was versteckt er?“, sagte Schumer.