Analyse: Die Gesetzesentwürfe zur Digitalsteuer werden im Papierkorb landen

Dass die US-Internetgiganten in Europa steuerlich gut weg kommen, lässt sich im Prinzip nicht bestreiten. Google und Facebook haben in der EU fast eine Monopolstellung erreicht. Mit den europäischen Kundendaten erzielen sie Umsätze in Milliardenhöhe, doch der europäische Fiskus geht leer aus. Weil die US-Konzerne in Europa keine Betriebsstätten haben, können die Finanzämter nicht auf ihre Gewinne zugreifen.