Atom-Abkommen: Iran kurbelt Uran-Produktion an

Der Iran rief UN-Generalsekretär António Guterres angesichts der Spannungen in der Region zum Eingreifen auf. Guterres solle helfen, einen diplomatischen Dialog in Gang zu setzen, um die alarmierende Sicherheitslage in der Gegend zu entschärfen, schrieb der iranische UN-Botschafter Madschid Tacht Rawanchi in einem Brief an den Generalsekretär und den UN-Sicherheitsrat. Die Vereinten Nationen dürften gegenüber den Hauptursachen der gegenwärtigen Lage nicht gleichgültig sein.