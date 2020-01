Atomkonflikt Irans Atomorganisation behauptet, unbegrenzt Uran anreichern zu können

Die iranische Atomorganisation (AEOI) ist nach eigenen Angaben in der Lage, Uran bis zu einem unbegrenzten Grad anzureichern. „Sobald die politische Führung grünes Licht gibt, ist die AEOI in der Lage, Uran unbegrenzt anzureichern“, sagte der Vizechef Ali Asghar Sarean laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Samstag. Außerdem produziere man derzeit eine neue Generation von Zentrifugen, die den Prozess der Urananreicherung erheblich beschleunigen könne. Die Atomorganisation sei laut Sarean seit einiger Zeit dabei, die neuen Zentrifugen zu testen. Hoch angereichertes Uran wird zum Bau von Atomwaffen gebraucht.