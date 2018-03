Atomkonflikt: Trump will mit Nordkorea „großartigstes Abkommen“ aushandeln

Trump dagegen geht nach Angaben aus US-Regierungskreisen offenbar nicht davon aus, dass Kim nur einen Propaganda-Coup einfahren will. Seiner Einschätzung nach schwächten die internationalen Sanktion das isolierte Land. „Er glaubt, dass sie in die Enge getrieben sind, dass sie das Treffen nur angeboten haben, weil sie so stark unter dem internationalen Druck leiden, und dass dies daher ein guter Zeitpunkt ist“, hieß es in US-Regierungskreisen.