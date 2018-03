Atomprogramm: US-Diplomaten stehen vor Herkulesaufgabe im Iran-Streit

Trump hat eine Frist bis Mitte Mai gesetzt, um eine Lösung in drei Punkten zu finden, die ihn an dem bisherigen Abkommen stören: Der Präsident fordert Strafen für einen iranischen Einsatz von ballistischen Raketen, was im Atomvertrag nicht vorgesehen ist. Außerdem will er den Zugang für internationale Atominspekteure ausweiten und Beschränkungen für das iranische Atomprogramm verlängern, die nach aktuellem Stand in einigen Jahren auslaufen würden.